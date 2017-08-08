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44 млн рублей превысил ущерб от пожаров за семь месяцев в Псковской области

За 7 месяцев на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрированы 464 пожара, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 44 млн 709 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибли 47 человек, в том числе 2 ребенка, и 45 получили травмы.

22 погибших были пенсионного возраста; 14 человек - лица без определенного рода деятельности; 5 - рабочие; 4 - инвалиды. Огонь также уничтожил 203 строения, 12,9 тыс. кв. м. площадей и 25 единиц автотранспорта. На пожарах спасены 273 человека, материальные ценности на сумму 94 млн 768 тыс. рублей, 520 строений и 33 единицы автотранспорта.

В городах и райцентрах области произошли 199 пожаров с материальным ущербом в размере 19 млн 8 тыс. рублей. В них погибли 12 человек, 1 - в нетрезвом виде, спасены были 182 человека.  На города и райцентры приходится 42,89% от общего количества пожаров в области, 42,71% общей суммы материального ущерба и 25,53% числа всех погибших на пожарах людей.  

В сельской местности за текущий период зафиксированы 265 пожаров, материальный ущерб от которых составил 25 млн 700 тыс. рублей. Сгорели 35 человек, 5 - в нетрезвом виде. Огнеборцам удалось спасти 91 человека.

Основная доля пожаров (73,49%) и ущерба от них (58,87%) зарегистрированы в жилом секторе, где зафиксирован 341 пожар с прямым материальным ущербом 26 млн 293 тыс. рублей. В огне погибли 44 человека.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были неосторожное обращение с огнем – 67 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 109, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 96, поджоги – 50, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 2, нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 5.

Главной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем – 21 человек или 44,68% от общего числа погибших. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 18 пожаров (3,88%), материальный ущерб от которых составил 1 млн 206 тыс. рублей (2,7%).

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечено в Великолукском, Печорском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском и Стругокрасненском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Дновском районе.

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