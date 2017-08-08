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Общество

Южный ветер и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 9 августа

9 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +9 до +14 градусов, днем - от +21 до +26.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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