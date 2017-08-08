В Новгороде задержан владелец сети магазинов бытовой техники, представленной в Псковской области

17:59, 08 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 8 августа, в ходе совещания в прокуратуре Новгородской области сотрудниками СОБР был задержан учредитель, бывший директор сети магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт» (ООО «Ритек») Александр Кирбай. Как сообщает ИА REGNUM, задержание произошло в присутствии врио главы региона Андрея Никитина и журналистов местных СМИ. Прямо в кабинете на предпринимателя надели наручники.

На заседании межведомственной рабочей группы обуждался вопрос задержки выплаты заработной платы на новгородских предприятиях. Прокурор Новгородской области Андрей Гуришев сообщил, что по данным на 1 августа долг ООО «Ритек» перед своими работниками достиг 22 млн рублей. При этом речь идет о жителях не только Новгородской, но и Псковской, Вологодской, Ленинградской и Тверской областей, где располагались магазины «Эксперта».

В отношении Кирбая возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»), ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Он обвиняется в незаконном получении кредита на общую сумму свыше 300 млн рублей, а также в том, что, получив большую часть средств начал процедуру банкротства ООО «Ритек».