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Общество

Немецких голубей не пропустили через границу в Псковскую область

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям в  многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (МАПП Бурачки) запретила ввоз в Россию 300 голубей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Живой товар перемешали из Германии в Республику Казахстан. В связи с отсутствием разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз птиц на таможенную территорию Евразийского экономического союза (Республику Казахстан) и отсутствием ветеринарного сертификата страны-экспортера, гарантирующего выполнение ветеринарных требований Евразийского экономического союза, специалисты приняли решение о запрете ввоза птиц на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Груз будет возвращен обратно. 

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