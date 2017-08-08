Немецких голубей не пропустили через границу в Псковскую область

19:38, 08 августа 2017, ПАИ

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (МАПП Бурачки) запретила ввоз в Россию 300 голубей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Живой товар перемешали из Германии в Республику Казахстан. В связи с отсутствием разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз птиц на таможенную территорию Евразийского экономического союза (Республику Казахстан) и отсутствием ветеринарного сертификата страны-экспортера, гарантирующего выполнение ветеринарных требований Евразийского экономического союза, специалисты приняли решение о запрете ввоза птиц на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Груз будет возвращен обратно.