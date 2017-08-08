Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Великих Луках

20:16, 08 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 8 августа, в Великих Луках сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками ОМВД провели профилактический рейд по садовому обществу «Подснежник» и садовому товариществу «Березка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактического рейда особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях.

Гражданам довели меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, разъяснили порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями, а также разъяснена необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель). Дополнительно жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города и основными причинами пожаров и гибели людей.

Кроме того, в процессе рейда распространено 25 буклетов о действиях при возникновении пожара, 30 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах, 11 человек проинструктировано под роспись.