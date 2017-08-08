Развитие «Юнармии» в Псковской области обсудил Андрей Турчак с представителями Минобороны

20:40, 08 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 8 августа, губернатор Псковской области Андрей Турчак и начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев обсудили тему совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и развития Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Открывая заседание, губернатор сообщил, что в сфере патриотического воспитания в регионе работают более 200 различных организаций, которые включают в себя военно-патриотические клубы, поисковые отряды и школьные центры. Общее количество задействованных в этой работе молодых людей составляет более 30 тысяч. «Наша задача — чтобы эта работа стала основой юнармейского движения», — подчеркнул Андрей Турчак.

Региональное отделение «Юнармии» создано в области в 2016 году, в 7 районах зарегистрированы местные отделения, еще в 8 муниципальных образованиях процедура регистрации завершается. Всего в области юнармейцами стали 450 человек.

«Мы в начале пути, но у нас хорошая база для развития. Это и «Центр „Патриот“, и воссозданный Псковский кадетский корпус, и дислокация в регионе 76-й десантно-штурмовой дивизии», — сказал Андрей Турчак и предложил провести совещание в максимально неформальном режиме, чтобы выработать алгоритм пошаговых действий с учетом лучших практик других субъектов.

В свою очередь, Михаил Барышев отметил, что тема государственного патриотического воспитания имеет стратегическое значение для Вооруженных Сил РФ. «Сегодня мы должны серьезно заняться воспитанием того поколения, которое будет защищать нашу Родину на всех рубежах», — подчеркнул он и добавил, что созданное по инициативе Министерства обороны РФ движение «Юнармия» отвечает этой задаче.

Кроме того, Михаил Барышев заявил, что Псковская область также имеет стратегическое значение для ВС РФ с учетом приграничного положения, исторического прошлого и расположения легендарной воздушно-десантной дивизии. «Мы даем беспрецедентную возможность использовать ресурсы Минобороны в части патриотического воспитания молодежи», — пояснил начальник ГУ по работе с личным составом ВС РФ.

«Главная задача юнармейского движения — придать целостность и системность многообразию патриотических объединений. Наполнить хорошо зарекомендовавшие себя организации современным содержанием, которое было бы интересно подросткам, и обеспечить кадровое наполнение работы. Именно движение „Юнармии“ призвано стать ядром этой системы», — продолжил тему начальник управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Сергей Гусев.

Он предложил организовать тщательное планирование мероприятий реготделения «Юнармии», предусмотреть юнармейские смены в лагерях, создать попечительский совет движения и внедрить мероприятия «Юнармии» в систему дополнительного образования.

По итогам обсуждения губернатор Андрей Турчак поручил начальнику Государственного управления образования региона Александру Седунову представить до начала учебного года единый план военно-патриотических мероприятий на территории региона. «Наш регион „обречен“ на успех в развитии „Юнармии“. Нам даже никому патриотическую „прививку“ делать не надо, все наши ребята и так „привиты“. Сейчас надо всех объединить, распланировать, скорректировать планы с учетом федерального и сделать рывок», — подытожил Андрей Турчак.