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Общество

Улучшить качество дороги в Стругокрасненском районе обязала прокуратура замдиректора «Псковавтодора»

Прокуратура Стругокрасненского района обязала директора «Псковавтодора» улучшить качество дорожного покрытия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным следствия, в Стругокрасненском районе региональная автомобильная дорога «Пятчино – Бровск», расположенная на территории района, имеет множественные просадки, выбоины, трещины, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, размеры отдельных ям свидетельствуют о создании аварийной обстановки. Кроме того, поверхность обочин  и  откосов земляного  полотна на отдельных участках дороги «Пятчино – Бровск»  имеет посторонние предметы (кустарник, деревья), не имеющие отношения к их обустройству, ветви свисают над проезжей частью.

Вместе с тем, в силу требований Федерального закона от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Прокуратура района в адрес исполняющего обязанности директора ГБУ ПО «Псковавтодор» внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратура района на контроль.

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