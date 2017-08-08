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Общество

Комиссия ФСИН России проверит деятельность уголовно-исполнительной системы Псковской области

В УФСИН России по Псковской области начала работу комиссия ФСИН России, которая осуществит плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности и проведет аудиторскую проверку Управления и подведомственных учреждений ведомства. Работа комиссии продлится до 27 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

8 августа на совещании при начальнике УФСИН России по Псковской области Юрие Лымаре личному составу ведомства был представлен состав комиссии, в которую вошли представители ФСИН России, а также УФСИН России по Вологодской и Новгородской областям.

Ревизионную группу возглавляет начальник отдела ГКРИ УД ФСИН России подполковник внутренней службы Ирина Дегтярюк. Аудиторскую группу возглавляет старший инспектор ФКУ ЦНТЛ ФСИН России майор внутренней службы Павел Русяйкин.

В течение трех недель члены комиссии проверят организацию и осуществление финансово-хозяйственной деятельности и проведут аудиторскую проверку Управления и подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области за период с 1 апреля 2015 года по 1 августа 2017 года.

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