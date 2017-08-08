Минобрнауки выдало первый в истории России диплом кандидата теологии

21:28, 08 августа 2017, ПАИ

Минобрнауки выдало первый в истории России диплом кандидата теологии. Его получил протоиерей Павел Хондзинский, сообщает Interfax.

Защита диссертации Хондзинского состоялась еще 1 июня — за неделю до того, как сами степени кандидата теологии и доктора теологии официально появились в России. Протоиерей защищал диссертацию на тему «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

При этом автореферат диссертации получил пять отрицательных отзывов при всего четырех положительных. Больше всего критики вызвал метод исследования, использованный в работе Хондзинским. Он, по мнению членов диссовета, «основан на личностном опыте веры и жизни теолога».

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает решение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) присудить Хондзинскому ученую степень справедливым. «Я эту работу читала, это хорошая работа, она абсолютно та, которая должна быть написана в отрасли знаний» — заявила она.

Напомним, что теологию признали в России научной дисциплиной в 2015 году. Годом позднее были созданы диссертационный и экспертный советы для будущих защит научных работ. До этого богословы защищали кандидатские и докторские работы по смежным дисциплинам.