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Страна и мир

Около 160 магазинов adidas закроется в России до конца 2017 года

Немецкий спортивный ретейлер adidas до конца 2017 года закроет около 160 торговых точек в России. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает РБК.

«Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефь, — рассказал исполнительный директор adidas Каспер Рорштед.

Рорштед добавил, что это вынужденная мера, поскольку Россия остается единственным регионом присутствия adidas со снижающейся выручкой. В 2015 году компания закрыла около 200 магазинов, открыв 100 новых торговых точек. Еще 80 магазинов было закрыто в 2016-м, пишет РБК.

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