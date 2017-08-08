Около 160 магазинов adidas закроется в России до конца 2017 года

22:49, 08 августа 2017, ПАИ

Немецкий спортивный ретейлер adidas до конца 2017 года закроет около 160 торговых точек в России. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает РБК.

«Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефь, — рассказал исполнительный директор adidas Каспер Рорштед.

Рорштед добавил, что это вынужденная мера, поскольку Россия остается единственным регионом присутствия adidas со снижающейся выручкой. В 2015 году компания закрыла около 200 магазинов, открыв 100 новых торговых точек. Еще 80 магазинов было закрыто в 2016-м, пишет РБК.