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Страна и мир

ФАС возбудила еще одно дело в отношении «большой четверки» операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила новое дело в отношении крупнейших российских операторов связи: МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2, сообщает ТАСС.

На этот раз ФАС намерена расследовать завышенные цены операторов на услуги связи в национальном роуминге. Заседания по антимонопольным делам пройдут 26–29 сентября.

«Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации», — заявили в ФАС.

Дело было возбуждено еще 3 августа, после того как антимонопольное ведомство завершило оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге и применяемых межоператорских роуминговых ставок. По ее итогам ФАС установила «существенное» завышение размеров ставок тарифов. Представители четырех операторов связи отказались комментировать информацию о возбуждении очередного антимонопольного дела.

В конце июля стало известно, что ФАС завела дело в отношении операторов «большой четверки». Причиной послужило невыполнение компаниями предписания об упразднении тарифов на внутренний роуминг на территории России, которое ведомство выписало операторам в середине июля.

Операционный директор компании «Мегафон» Анна Серебряникова выразила недоумение, «почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме», а также заявила, что выполнить требование ведомства в столь короткий срок невозможно. «В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке», — заявила Серебряникова.

В июне 2017 года в Госдуму был внесен законопроект об отмене внутреннего роуминга в России. В пояснительной записке говорится, что роуминг вводился для возмещения дополнительных издержек операторов связи. Они были связаны с обязательством по осуществлению соединения через единого общероссийского оператора связи. Сейчас этот механизм почти не применяется, в результате чего плата за роуминг стала избыточной.

15 июня на территории Евросоюза вступил в силу закон об отмене дифференциации тарифов на территории стран — его членов. Соответствующее решение было принято Советом Европейского союза 25 апреля.

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