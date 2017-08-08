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В Сан-Франциско улицу богачей продали на торгах

Власти Сан-Франциско продали на торгах улицу богачей Presidio Terrace. Ее жители не платили налоги. Об этом сообщает местное издание The Chronicle.

Теперь Presidio Terrace принадлежит двум инвесторам Тине Ламу и Майклу Ченгу. За столь внушительный кусок земли они выложили всего 90 тыс. долларов при общем размере долга всего в 944 доллара (ежегодно они должны были уплачивать в казну 14 долларов, но не делали этого).

Теперь парочка вправе распоряжаться тротуарами, деревьями и другими объектами общего пользования, которые находятся на Presidio Terrace, а ее жителям, возможно, скоро придется платить за парковку.

Дома на Presidio Terrace считаются одними из самых дорогих в Сан-Франциско. Недавно один из домов выставляли на продажу за 6,5 млн долларов, а другой — за 14,5 млн долларов, пишет Би-би-си.

 

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