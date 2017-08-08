«Гринпис» рассказал, как правильно выбирать туалетную бумагу

22:39, 08 августа 2017, ПАИ

Международная экологическая организация «Гринпис» выпустила обновленную версию справочника «Куда уходит лес?» со списком компаний, которые берегут природу при производстве туалетной бумаги. Об этом пишет «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу организации.

В брошюре, которую можно скачать здесь, отмечается, что на данный момент в России производятся три вида туалетной бумаги: из древесины, из смеси древесины и переработанной макулатуры и только из переработанной макулатуры. «Гринпис» настоятельно рекомендует использовать туалетную бумагу только последнего вида, потому что это помогает сохранить российский лес.

Для выбора экологически правильной туалетной бумаги в магазине покупателю нужно обратить внимание на информацию на упаковке.

«Обычно состав бумаги из вторсырья выглядит как одно из следующих перечислений: вторичное волокно, вторичное сырье, вторичная целлюлоза, 100% вторичная макулатура, макулатура», — говорится в справочнике.

Экологи отмечают, что использование туалетной бумаги из вторсырья абсолютно безопасно для здоровья: при ее производстве из сырья удаляются все вредные загрязнители, а термическая обработка является неотъемлемой частью технологии.

В брошюре приведены полные списки производителей, разделенные на три группы в зависимости от вида производимой туалетной бумаги. Эксперты «Гринписа» насчитали 96 компаний, которые производят туалетную бумагу из древесины, 3 — из смеси древесины с макулатурой и 132 — из вторсырья. При этом Россия продолжает сильно уступать ведущим странам по уровню вторичной переработки бумаги. Если в странах Евросоюза и США этот показатель в 2016 году достигал 71,5% и 66,8% соответственно, то в России он оставался на уровне 25%. По подсчетам экологов, каждый год в унитазы вместе с туалетной бумагой спускается более 10 тысяч гектаров российских лесов.