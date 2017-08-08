Российский дизайнер нарисовал план спасения в московском метро в случае зомби-апокалипсиса

22:01, 08 августа 2017, ПАИ

Дизайнер Максим Дегтярев из Студии Артемия Лебедева в своем блоге в «Живом журнале» расписал план по спасению в московском метро в случае начала зомби-апокалипсиса, сообщает Afisha Daily.

Автор идеи напомнил, что столичное метро еще на заре своего существования предполагалось использовать в качестве массового бомбоубежища. Соответствующий приказ Совнаркома был издан в апреле 1941 года. Дегтярев предложил, как советские наработки могли бы помочь спастись в случае наступления живых мертвецов.

Дизайнер напомнил, что вентиляционные шахты служат запасными входами и выходами на станции. Они снабжены датчиками измерения объема, которые позволят предотвратить внезапное проникновение зомби.