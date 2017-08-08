«ВКонтакте» заявила о поддержке криптовалют

22:14, 08 августа 2017, ПАИ

«ВКонтакте» официально разрешила рекламу не запрещенных в России бирж, криптовалют, СМИ и прочих проектов, связанных с их добычей. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на представителей соцсети.

«Наша команда верит в принципы максимальной открытости и защищенности, на которых построена технология блокчейн. Мы решили снять ограничения в рекламной платформе «ВКонтакте», чтобы открыть еще больше возможностей для активного развития криптовалютного рынка»,— рассказал управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

В компании уточнили, что реклама записей, которые содержат неподкрепленные гарантии «быстрого и пассивного заработка» или нарушают правила размещения рекламных объявлений «ВКонтакте», будет отклонена.