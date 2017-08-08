0
22:47
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
18:02
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
15:40
Tвиттер сможет предсказывать преступления
09:34
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
21:56
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Еще новости
Страна и мир

«ВКонтакте» заявила о поддержке криптовалют

«ВКонтакте» официально разрешила рекламу не запрещенных в России бирж, криптовалют, СМИ и прочих проектов, связанных с их добычей. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на представителей соцсети.

«Наша команда верит в принципы максимальной открытости и защищенности, на которых построена технология блокчейн. Мы решили снять ограничения в рекламной платформе «ВКонтакте», чтобы открыть еще больше возможностей для активного развития криптовалютного рынка»,— рассказал управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов. 

В компании уточнили, что реклама записей, которые содержат неподкрепленные гарантии «быстрого и пассивного заработка» или нарушают правила размещения рекламных объявлений «ВКонтакте», будет отклонена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
08 августа 2017
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
06 августа 2017
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
Tвиттер сможет предсказывать преступления
06 августа 2017
Tвиттер сможет предсказывать преступления
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
06 августа 2017
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 1
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет

Идет загрузка...