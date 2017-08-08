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На отеле Трампа в Нью-Йорке появилась проекция с российским флагом и Путиным

В ночь на 8 августа на здании отеля президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке под гимн России и марш одетых в военную форму людей появилась проекция с российским триколором и Владимиром Путиным. Об этом сообщает Business Insider.

Изображение с Путиным сопровождались надписями «Крепись! братан!», «Happy to help, bro» («Рад помочь, бро») и «Follow the money» («Следуй за деньгами»).

Ответственность за столь необычный перформанс взял на себя американский художник Робин Белл. До этого он уже устраивал похожие акции против Трампа.

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