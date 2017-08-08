В Латвии запретили сдавать школьные экзамены на русском языке

22:30, 08 августа 2017, ПАИ

Правительство Латвии запретило сдавать экзамены в 9-м и 12-м классе школ на любом языке, кроме государственного. Об этом сообщает «Медуза».

Таким образом одобрена инициатива министерства образования о запрете сдачи экзаменов на русском языке. Изменения вступят в силу в наступающем учебном году, но для 9-х классов организуют двухлетний переходный период.

Новые правила отменяют существующую практику, по которой в русских школах ученики могли в 9-м классе выбрать экзаменационные материалы на русском. В 12-м классе экзаменационные материалы доступны только на латышском, но отвечать предмет по-русски также будет нельзя.

По данным Минобрнауки, с 2009 по 2016 годы доля учеников, которые сдавали экзамены на латышском языке, выросла с 60 до 85 процентов. Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение происходит на русском языке.