Google уволила сотрудника за манифест о биологических различиях между полами

22:44, 08 августа 2017, ПАИ

Google уволила технического специалиста Джеймса Деймора через несколько дней после его заявления о том, что женщин мало в индустрии технологий из-за биологических отличий от мужчин. Ранее его имя не раскрывалось. Об этом сообщили Reuters, Bloomberg и Би-би-си.

Официально в корпорации не подтвердили увольнение инженера, объяснив, что «не комментируют ситуацию с отдельными сотрудниками». При этом Деймор рассказал ряду изданий, что Google попросила его уйти из-за «увековечивания гендерных стереотипов».

Инженер «начал изучать все возможные средства правовой защиты». При этом Деймор ещё перед увольнением подал жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB), обвинив руководство Google в попытке «замолчать» его манифест.

Как отметило Reuters, пока неизвестно, к какой норме закона будет аппелировать Деймор, поскольку многие технические сотрудники не состоят в профсоюзах и, согласно контрактам, могут быть уволены по «широкому кругу причин», не имеющих прямого отношения к критериям производительности.

В распоряжение СМИ попало письмо генерального директора Google Сундара Пичаи, которое 7 августа распространили среди персонала компании. Пичаи заявил, что некоторые части заявления Деймора нарушили Кодекс поведения сотрудника и «пересекли черту, продвигая на рабочем месте вредные гендерные стереотипы».

4 августа Деймор распространил по внутренней рассылке служебную записку под названием «Идеологическая эхо-камера Google», в которой рекомендовал компании отказаться от политики «разнообразия» и перестать соблюдать гендерные пропорции в ущерб способностям. По словам инженера, женщины мало представлены в технологической индустрии не из-за дискриминации, а из-за биологических различий от мужчин. «Гендерные различия не должны обязательно подразумевать сексизм», подчеркнул автор письма.

О манифесте стало известно после отзывов некоторых сотрудников Google в соцсетях. По данным ряда американских СМИ, заявление Деймора приобрело «вирусную популярность» внутри компании и стало главной темой для обсуждения среди персонала. Большинство его коллег, по данным Motherboard, «высмеяли» письмо, однако некоторые всё же поддержали инженера. Компания Google публично выступила против взглядов Деймора.

Последний отчёт корпорации показал, что мужчины составляют 69% от всей рабочей силы. У 56% сотрудников — белая кожа. На руководящих должностях в Google — 25% женщин, среди инженеров и программистов — 20%.