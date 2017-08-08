Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер

22:47, 08 августа 2017, ПАИ

Американский блогер Такер Готт (Tucker Gott), записывающий ролики о парамоторах (парапланы с силовой установкой на спине), отправился в «Макдоналдс» на своём летательном аппарате. Он преодолел на мотопараплане около 10 миль (16 километров), после чего приземлился возле заведения и сделал заказ. Об этом пишет TJ.

Готт пользуется парамотором уже несколько лет. По словам блогера, люди часто спрашивают, насколько удобно пользоваться аппаратом для повседневных нужд: слетать в магазин, на работу или в школу. Американец подчеркнул, что это непрактично, но при хорошей площадке для приземления периодически можно совершать подобные вылеты.

К счастью для владельца парамотора, местные жители и посетители «Макдоналдса» не стали вызывать полицию после того, как увидели Готта. Блогер купил бургер, после чего отправился домой. Свой заказ он съел уже в воздухе.

Готт использует парамотор не только для полётов за покупками: например, с помощью силовой установки на спине он катался на лыжах. Блогер отметил, что периодически на него жалуются в Федеральное управление гражданской авиации США.

В мае 2017 года в Австралии пилот вертолёта приземлился возле «Макдоналдса». Очевидцы думали, что кому-то понадобилась помощь, но он зашёл в заведение, сделал заказ и улетел. После этого Управление безопасности полётов гражданской авиации начало расследование, поскольку в Австралии запрещена посадка без разрешения владельца земли.