Депутата Пустошкинского района отправили в отставку за нарушение антикоррупционного законодательства

21:21, 08 августа 2017, ПАИ

В Пустошкинском районе депутат не представил сведения о доходах в прокуратуру района, нарушив законодательство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным следствия, в нарушение требований части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» один из депутатов сельского поселения «Гультяевская волость» не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруг и двоих несовершеннолетних детей.

Вместе с тем, в соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В связи с этим прокурор района в адрес главы сельского поселения «Гультяевская волость» внес представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Собрание депутатов сельского поселения «Гультяевская волость» удовлетворила требования прокурора и досрочно прекратила полномочия депутата в связи с утратой доверия.