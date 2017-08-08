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Трамп признал засилье наркоманов в США

Злоупотребление опиоидами — серьезная проблема США. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп, передает Lenta.ru.

«Сегодня в 15:00 (22:00 мск) я проведу большое совещание по поводу кризиса опиоидов, серьезной проблемы нашей страны», — отметил хозяин Белого дома.

Опиоиды — лекарственные препараты, используемые в качестве сильнодействующих анальгетиков. Воздействие препаратов на организм сравнивают с эффектом от употребления опия.

Американцы массово подсаживаются на опиоидные наркотики. Каждый день от передозировки умирает почти 150 человек. Причем виновниками сложившейся ситуации часто оказываются врачи. Они, стремясь задобрить пациентов, раздают рецепты на мощные обезболивающие всем желающим, что для многих граждан страны становится первым шагом к зависимости.

 

 

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