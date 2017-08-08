80-летний грибник пропал в Печорском районе

09:40, 09 августа 2017, ПАИ

8 августа в Печорском районе спасатели искали 80-летнего мужчину, который 28 июля ушел за грибами в лесной массив в районе деревни Гверстонь и до настоящего времени не вернулся. Как стало известно Псковскому агентству информации, поиски результатов не дали.

Кроме того, утром 7 августа 59-летняя женщина ушла за грибами в лес, расположенный около железнодорожного моста через реку Плюсса на окраине одноимённого посёлка, и заблудилась. Она была найдена 8 августа в 14:50 в удовлетворительном состоянии.