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Сумки и телефона лишился пскович на привокзальной площади

Ночью 9 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по «горячим следам» задержали мужчин, подозреваемых в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Около 00:30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что на привокзальной площади неизвестные отобрали у мужчины сумку и мобильный телефон. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, опросили потерпевшего и приступили к поисковым мероприятиям. Через несколько минут 36-летний и 37-летний подозреваемые были задержаны на улице Вокзальной. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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