Позаботится о пенсии заранее советует псковичам Пенсионный фонд

19:42, 09 августа 2017, ПАИ

Отделение ПФР по Псковской области советует заранее позаботиться о том, чтобы пенсия была назначена вовремя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, когда приближается пенсия, у человека появляются вопросы: как ее оформить, и какие для этого нужны документы.

Гражданам предпенсионного возраста специалисты ПФР направляют письма, в которых приглашают посетить клиентскую службу управления Пенсионного фонда, чтобы заранее оформить документы. Если приглашение не получено, примерно за год до пенсии необходимо узнать, все ли в порядке с документами. Особенно это касается будущих получателей досрочной пенсии. Специалисты Пенсионного фонда проводят оценку документов, если потребуется, сделают запросы бывшим работодателям, в архивные учреждения.

За месяц до наступления права на пенсию гражданам необходимо обратиться с заявлением о назначении пенсии. При обращении в Пенсионный фонд понадобятся паспорт, трудовая книжка или другие документы, подтверждающие периоды работы. Также нужны свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, военный билет (для мужчин), справки о смене фамилии (имени, отчества), документы об образовании, справка о льготных периодах работы, выданная работодателем.

С заявлением о назначении пенсии можно обратиться через работодателя или подать его самостоятельно через электронные сервисы Пенсионного фонда на сайте фонда. Тем, кто выберет один из этих способов взаимодействия с ПФР, необходимо знать, что в этом случае следует пройти заблаговременную работу по подготовке документов для назначения пенсии. Она начинается, как правило, за 6 месяцев до наступления права на пенсию и завершается не менее чем за месяц.

С 2014 года Отделение ПФР по Псковской области и его территориальные органы проводят работу со страхователями по заключению Соглашений об электронном документообороте для подготовки и сверки сведений на работников, уходящих на пенсию. В рамках заключенного соглашения работодатель представляет в Пенсионный фонд список граждан, которые в текущем году собираются уходить на пенсию, а также пакет документов, необходимых для проведения предварительной работы, на каждого будущего пенсионера. Пенсионный фонд проводит оценку документов, при необходимости направляет запросы в архивы или на предприятия для уточнения той или иной информации, чтобы учесть пенсионные права граждан в полном объеме.

В первую очередь, это освобождает работника от хлопот по сбору недостающих документов, направления запросов в архивные учреждения, позволяет работающему человеку не затрачивая времени для посещения клиентской службы, дистанционно направить документы на заблаговременную работу в территориальный орган ПФР. Благодаря заключенному соглашению между работодателем и ПФР самому гражданину останется только обратиться в ПФР с заявлением о назначении и выплате пенсий, которое он может подать как лично, через сайт Пенсионного фонда в «Личном кабинете гражданина» с домашнего или рабочего компьютера.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».