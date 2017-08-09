Праздник в Библиотечном квартале пройдёт в Великих Луках в честь Дня города

14:47, 09 августа 2017, ПАИ

Центральная городская библиотека им. М. И. Семевского подготовила для жителей и гостей Великих Лук праздничную программу, посвященную Дню города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на комитет культуры.

В программе - выставка-ярмарка книжной продукции «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского» (Москва, Санкт-Петербург); презентация сборника «Десятые Всероссийские краеведческие чтения»; выступления писателей, краеведов, поэтов; буккроссинг; выставка цветов клубного объединения «Цветы Великих Лук»; музыкальные подарки от творческих коллективов города; интерактивная детская площадка «Книжная ЭКО-лето» (мастер-классы «Читаю! Думаю! Творю!», издательства «Самокат» (Москва), студии «Рисующий город ART» (техника рисунка кофе), игровая программа «Веселые приключения вместе с Машей и Медведем».

Праздник пройдет в Библиотечном квартале (улица Пионерская, 7) 26 августа в 12:00.