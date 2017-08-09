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Общество

Ограничение движения введено в Великих Луках в связи со строительством путепровода

В связи с производством работ по строительству автодорожного путепровода через железную дорогу в городе Великие Луки введено временное ограничение движения транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 1 августа по 21 ноября проезд закрыт по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения по улицам Промышленной км 0+000 — км 0+954, Ухтомского км 0+000 — км 0+300, Лермонтова км 0+000 — км 0+263.

Организацией, обеспечивающей временное ограничение движения транспортных средств, определена ООО «Строительная Компания «Балтийский Берег».

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