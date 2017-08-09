Вейпы и кальяны собираются запретить в общепите

10:51, 09 августа 2017, ПАИ

Россиян ждет запрет на употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах, а также введение дополнительных ограничений на продажу алкогольной продукции. Кроме того, предполагается, что с апреля 2018 года производители продуктов начнут маркировать наиболее полезные товары. Такие положения содержаться в проекте «Формирование у россиян здорового образа жизни», который в конце июля утвердил президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию, пишет газета «Известия».

Расходы федерального бюджета на реализацию предложенных мер оцениваются в 3,5 млрд рублей.

Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года. Как сообщили газете в Министрестве здравоохранения, на предприятиях общественного питания планируется полностью запретить кальяны и вейпы, кроме того, их продажу в магазинах разрешат только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Источник «Известий» в Правительстве РФ уточнил, что также предполагается ужесточить и правила оборота алкоголя. В частности, будут приняты ценовые меры и введены дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции. Эти положения будут подготовлены к октябрю 2018 года.

Что касается маркировки полезных продуктов, то концепция по размещению на упаковках отличительных знаков и информационных сообщений должна быть подготовлена в ближайшие два месяца. «Мы хотим ввести систему добровольной маркировки, которой будут отмечаться продукты, соответствующие определенным требованиям. Это соответствие будет определяться комиссией. Порядок отбора и требования разработают ведущие эксперты отрасли вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти — Роспотребнадзором, Минсельхозом и другими ведомствами. Среди основных показателей на упаковке здоровых продуктов могут быть, например, данные о количестве соли и сахара», — пояснили «Известиям» в Минздраве.