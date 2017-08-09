Порядка 600 абитуриентов уже зачислены в ПсковГУ

11:10, 09 августа 2017, ПАИ

Порядка 600 человек прошли по конкурсу на бюджетные места очного обучения по программе бакалавриата в Псковский государственный университет. Об этом сообщила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ, доктор экономических наук, профессор Марина Махотаева на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Приёмная кампания на данный момент продолжается.

По статистике, порядка 45% процентов выпускников прошлых лет идут на программу магистратуры, добавила Марина Махотаева. По этому направлению предусмотрены порядка 300 бюджетных мест.

Кроме того, до 25 августа все желающие могут подать документы на платное обучение в ПсковГУ. Всего запланированы порядка 2,5 тысячи мест на очную форму обучения по программе бакалавриата и 1,5 тысячи мест на заочную форму.