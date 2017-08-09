«Кальянный» ПАИ-live пройдет 10 августа

11:50, 09 августа 2017, ПАИ

Завтра, 10 августа, в 15:00 гостем ПАИ-live станет заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова. В медицинском учреждении она курирует работу с несовершеннолетними.

В России планирует приравнять курение и продажу кальянов и вейпов к традиционному табаку. Соответствующий законопроект «О регулировании употреблении кальянов, электронных сигарет и вейпов» подготовили депутаты Государственной Думы из комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Кроме того, Совет при президенте РФ по стратегическому развитию утвердил программу «Формирование у россиян здорового образа жизни», которая, в частности, предусматривает запрет на курение вейпов и кальянов в местах общественного питания.

Насколько эта привычка распространена среди псковской молодежи, почему медики поддерживают стремление приравнять «парение» к курению, и так ли уж страшен кальян – об этом расскажет гость эфира.

Свои вопросы заместителю главного врача псковского наркологического диспансера можно оставить на странице ПАИ-live.