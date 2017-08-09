Технические направления ПсковГУ выбрали большинство абитуриентов

11:26, 09 августа 2017, ПАИ

В этом году больше всего заявлений на обучение в Псковском государственном университет подано на технические направления. Об этом сообщила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ, доктор экономических наук, профессор Марина Махотаева на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Махотаевой, это может быть связано с большим количеством бюджетных мест. Также остаются популярными у абитуриентов педагогическое образование, лингвистика, юриспруденция.

Кроме того, Марина Махотаева рассказала, что есть три группы самых дорогих направлений обучения: гуманитарное (порядка 75 тысяч рублей стоит год обучения), технические, медицинские направления (порядка 135 тысяч) и дизайн.

Большой конкурс традиционно был по направлению «лингвистика», порядка 240 человек подали документы. Проректор добавила, что в среднем на одно место претендовали 10 человек. Также много желающих зафиксировано на юриспруденции.

Марина Махотаева добавила, что в вуз поступают и льготные категории, их должно быть не более 10%.

Проректор добавила, что на технические специальности некоторые абитуриенты поступают по целевым направлениям, по программам педагогического образования последние два года целевой набор не ведётся.