Захват аэродрома отрабатывают псковские десантники на полковых учениях 9 августа

11:21, 09 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 9 августа, на полигоне в Кислово проходит активная фаза показательных полковых тактических учений Воздушно-десантных войск. В учениях задействованы 2,5 тысячи человек личного состава ВДВ и 600 единиц военной техники - 300 бронированной и 300 – автомобильной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Общее руководство учениями осуществляют командующий ВДВ, гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков и командир 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец. За ходом учений наблюдают губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский.

Согласно легенде учений, десантники 104-го гвардейского отдельного десантно-штурмового полка, которому в этом году приказом Министра обороны России было присвоено наименование «Ударный», совместно с другими соединениями ВДВ, получили задачу десантироваться, захватить аэродром и вести боевые действия в условиях активного сопротивления незаконных вооруженных формирований. В качестве условного противника выступает еще одно «ударное» подразделение 76-ой дивизии ВДВ - первый десантно-штурмовой батальон 234-го десантно-штурмового полка.

Кроме того, в ходе учений главные силы 104-го полка провели тактический рейд с форсированием водной преграды.

Решением командующего в учениях задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов 31-й десантно-штурмовой бригады из Ульяновска, подразделение бригады спецназа ВДВ из Подмосковья, военнослужащие отдельного полка связи из Подмосковья, а также отдельный батальон Тульского соединения ВДВ.