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Общество

Число иностранных абитуриентов сократилось в ПсковГУ

Основную долю абитуриентов Псковского государственного университета составляют выпускники школ из районов области. Об этом сообщила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ, доктор экономических наук, профессор Марина Махотаева на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Больше всего студентов приезжают из Псковского района (28 человек), Пыталовского (24) и Островского (23). Есть и районы, которые дали по одному студенту — Новосокольнический и Пустошкинский. Также в университет поступают молодые люди из Мурманской, Архангельской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

Соотечественников из граждан бывших союзных республик, которые поступили на бюджетные места, в прошлом году было немного больше, добавила Марина Махотаева. По её словам, это, в основном, этнические русские, в том числе из Узбекистана, Украины, Белоруссии, Молдовы, Прибалтики. Таких абитуриентов в ПсковГУ немного менее 10%, они поступают на общих основаниях по конкурсу.

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