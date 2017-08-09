Число иностранных абитуриентов сократилось в ПсковГУ

11:38, 09 августа 2017, ПАИ

Основную долю абитуриентов Псковского государственного университета составляют выпускники школ из районов области. Об этом сообщила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ, доктор экономических наук, профессор Марина Махотаева на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Больше всего студентов приезжают из Псковского района (28 человек), Пыталовского (24) и Островского (23). Есть и районы, которые дали по одному студенту — Новосокольнический и Пустошкинский. Также в университет поступают молодые люди из Мурманской, Архангельской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

Соотечественников из граждан бывших союзных республик, которые поступили на бюджетные места, в прошлом году было немного больше, добавила Марина Махотаева. По её словам, это, в основном, этнические русские, в том числе из Узбекистана, Украины, Белоруссии, Молдовы, Прибалтики. Таких абитуриентов в ПсковГУ немного менее 10%, они поступают на общих основаниях по конкурсу.