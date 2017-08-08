На 3 тысячи рублей пополнил пскович бюджет мошенников

11:36, 09 августа 2017, ПАИ

Житель Пскова стал жертвой мошенника, представившего в соцсети его родственницей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Мужчина рассказал, что в одной из социальных сетей ему написала якобы родственница, которая попросила перечислить на указанный ею номер банковского счета 3 тыс. рублей. Пскович выполнил просьбу и перевел необходимые деньги.

Установлено, что аккаунт, с которого велась переписка от имени лжеродственницы, был взломан неизвестными, а денежные средства перечислены на счет злоумышленников. По данному факту полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.