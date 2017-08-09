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Общество

Рост престижа ПсковГУ отметила проректор вуза

Псковский государственный университет занимает лидирующие позиции среди вузов России по некоторым показателям. Об этом заявила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ, доктор экономических наук, профессор Марина Махотаева на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Престиж нашего университета с каждым годом растет», - подчеркнула Марина Махотаева и напомнила, что ПсковГУ получает поддержку Миноборнауки.

Она сообщила, что университет улучшил позиции в национальном рейтинге, на данный момент он находится на 150-й позиции.  

Проректор добавила, что вуз обменивается опытом с коллегами, ищет партнеров не только за рубежом, но и на территории России.

В 2017 году ПсковГУ окончили 1 тыс. 452 человека, порядка 400 из них — выпускники программ среднего профессионального образования. Марина Махотаева заявила, что университет можно по праву называть «кузницей кадров Псковской области».

Что касается трудоустройства, она рассказала, что часто выпускники остаются работать в организациях, где проходили практику.

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