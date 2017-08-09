25-27 августа Великие Луки отметят День города

12:30, 09 августа 2017, ПАИ

25-27 августа Великие Луки отметят День города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, 25 августа в 17:00 в 16:00 возле фонтана «Каменный цветок» пройдут театральные встречи, в 17:00 у фонтана на площади Калинина - театрализованная концертная программа, в 18:00 у фонтана на площади Ленина - литературный пикник. Возле фонтана у краеведческого музея можно будет принять участие в интерактивной программе «Фонтан трех поколений».

Футбольных болельщиков ждут в 19:00 на стадионе «Экспресс», где состоится матч между командами «Луки-Энергия» и «Торпедо-Владимир».

По традиции, торжества, посвященные Дню города, начнутся 26 августа в 11:00 «Великолукским благовестом». На площади перед Вознесенским собором состоится церемония открытия праздника, будут звучать хоровые песнопения, колокольные звоны, пройдет чествование великолучан, внесших большой вклад в развитие и процветание Великих Лук.

С 10:00 на площади Ленина откроется выставка автомобилей, а в библиотечном квартале (улица Пионерская, 7) начнет работу выставка-ярмарка книгоиздательской продукции.

В 12:00 здесь же стартует праздничная программа «Созвездие творческих судеб» с участием великолукских писателей и поэтов.

«Город мастеров» откроется в 13:00 на набережной реки Ловать, здесь свои изделия представят мастера декоративно-прикладного творчества.

В 14:00 на улице Некрасова пройдет «Великолукский Арбат» - литературно-музыкальный вернисаж. На музейной веранде мемориального дома-музея академика И. М. Виноградова (улица Ставского, 48) в 14:00 пройдет мероприятие «Великие Луки - России частица».

В 14:00 в сквере у ДМШ имени М. П. Мусоргского будет работать «КуклоГрад - 2017» - детская игровая площадка, в рамках которой состоятся выставки кукол, мастер-классы, представление.

«С ритмом в сердце, с мелодией в душе!» называется концертная программа городского духового оркестра, которая начнется в 14:00 на площади Рокоссовского.

В 15:00 на летней эстраде стартует фестиваль патриотических инициатив «Единство России».

В 18:00 на площади Ленина начнется праздничная программа «Мой город: признание в любви!» - с участием звезд российской эстрады: Максим Леонидов (Санкт-Петербург), Ярослав Сумишевский (Москва).

В 21:00 запланирована феерия аэростатов на площади Матросова, в 22:00 праздничный день завершится фейерверком.

27 августа в 08:00 в акватории реки Ловать между городским пляжем напротив острова Дятлинка и мостом через реку Ловать по проспекту Ленина откроется рыболовный фестиваль. Регистрация - на острове Дятлинка.

В 10:00 – торжественное открытие чемпионата России по стрельбе из лука на стадионе «Экспресс». В 11:00 от торгового центра «Апельсин» стартует традиционный велопробег с участием всех желающих.

В 12:00 на острове Дятлинка владельцы собак и их четвероногие питомцы покажут дог-шоу, в 12:10 начнется зарядка с чемпионом, в 12:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа откроется спортивный праздник с участием лучших юных спортсменов города.

В 13:00 начнется шоу силового экстрима и соревнования «Полоса препятствий» по технике езды на велосипеде, открытые турниры по стритболу, по мини-футболу, по пляжному волейболу

В 18:30 на музыкальную встречу на площади Ленина приглашают участники вокально-инструментальных групп, в 20:00 начнется «Ночь кино» - демонстрация российского фильма «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева.

В эти дни можно также посетить выставки: «Мне дорог край, в котором я живу» - выставка живописи и декоративно - прикладного творчества (Художественный салон по проспекту Ленина, 30/9), «Источник оптимизма» - выставка живописи («Мир искусств», улица Некрасова, 6/1), «На пути из варяг в греки» - выставка победителей и участников Международного конкурса юных художников (Выставочный зал ЦЭ, улица Ботвина, 12), «Великолукское реальное училище» - фондовая выставка к 140-летию открытия Краеведческого музея (площадь Матросова, 1), «Краски города» - выставка работ великолукских художников (Краеведческий музей, Матросова, 1).