Псковичи обсуждают участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на следующий год

12:10, 09 августа 2017, ПАИ

Псковичи обсуждают возможность участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Встречи с соответствующей повесткой дня прошли в нескольких дворах Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, жители микрорайона ДЭУ – домов №№6, 6а, 8, 8а и 10 по улице Ижорского батальона - обсудили с депутатом Псковской городской Думы по округу Григорием Стороненковым условия участия в программе. Они высказали пожелания по благоустройству дворовых территорий, среди которых лидируют дополнительные парковочные места, замена асфальтового покрытия, детские площадки, скамейки и урны. Озвучены также предложения по реконструкции небольшой площадки для подвижных игр с мячом во дворе дома 10 по улице Ижорского батальона.

Однако жители обеспокоены тем, что ремонт их двора будет означать снос большей части деревьев в пользу парковок. «Наш двор самый зеленый и цветущий во всем микрорайоне, летом здесь приятно отдыхать в тени. Деревья не должны пострадать от ремонта», - отметили жильцы. Они также высказали опасения, что не справятся с организацией сбора подписей и подготовкой необходимых документов. Депутат Григорий Стороненков ответил, что не один десяток дворов уже успешно справился со сбором документации, а 4 двора округа будут отремонтированы в рамках программы уже в этом году. Кроме того, планировка двора, озеленение и расположение всех элементов благоустройства будет полностью зависеть от решения жильцов.

Помощь жителям в планировании благоустройства двора готов оказать эксперт в области универсального дизайна и доступной среды Федор Постнов. Он убежден, что участие в программе «Формирование комфортной городской среды» - это возможность создать одинаково доступные условия жизни для всех категорий граждан, включая родителей с колясками, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках подготовки к участию дворов в программе в Пскове проходит инвентаризация территорий. Так, депутат Псковской городской Думы Константин Болотин провел обследование дворовых территорий в своем избирательном округе № 9 на дальнем Завеличье. Жители домов 6 и 8 по улице Западной и домов 54 и 54а по улиуе Коммунальной активно подключились к инициативе депутата по проведению инвентаризации, а также озвучили конкретные предложения по благоустройству своей дворовой территории.

В частности, жильцы предложили установить современный детский игровой комплекс, спортивные тренажеры и разбить небольшой сквер для отдыха мам с колясками и пожилых граждан. Кроме того, они попросили увеличить парковочную зону, посадить кустарник и установить дополнительные урны.

Активно в инвентаризации своего двора приняли участие жители домов 89,91,93 и 95 по Рижскому проспекту. Среди текущих проблем двора они назвали отсутствие ливневой канализации с внешней стороны дома 95. Константин Болотин направил депутатский запрос в Управление городского хозяйства администрации города с предложениями по содействию в решении данного вопроса.

«На собрание жителей домов 2 и 2а по улице Западной пришла лишь небольшая часть жильцов многоэтажек, но это не помешало обсудить проблемы в существующем обустройстве дворовой территории», - отметили в пресс-службе муниципалитета.

На Завеличье инвентаризация также прошла во дворах домов 42, 44, 48,50 по Рижскому проспекту и 10, 12, 18, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 по улице Народной. В ходе встреч отмечено, что отсутствие старшего по дому не является препятствием для благоустройства дворовой территории. В таких случаях к делу подключается актив дома, инвентаризация проходит при их непосредственном участии. Кроме традиционных пожеланий граждан в этих дворах озвучены просьбы осуществить обрезку аварийных деревьев.

В ходе инвентаризации дворов в центре Пскова были осмотрены территории домов 29, 31а, 31б по Октябрьскому проспекту, 7, 7а, 9, 11, 13 по улице Гагарина. Жители хотят видеть в своих дворах детские игровые комплексы, силовые и спортивные городки, благоустроенные зеленые зоны, уличное освещение. Жители дома 31б по Октябрьскому проспекту попросили расчистить подвал их дома и закрыть вход туда для посторонних лиц. Во дворе дома 7 пол улице Гагарина уже есть детская площадка, но она требует ремонта. По предварительным данным дефекты будут устранены до конца месяца. Возле дома 13 по улице Гагарина жители пожаловались на несанкционированную свалку. Сведения переданы в Управление городского хозяйства администрации города Пскова для принятия мер.

Напомним, на данный момент в Пскове формируется перечень дворовых территорий для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» на предстоящие 5 лет.