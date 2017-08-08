Кресло украл великолукский студент из драмтеатра

12:14, 09 августа 2017, ПАИ

Великолукские полицейские задержали 17-летнего студента, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение о том, что неизвестный украл из помещения драматического театра театральное кресло. Ущерб оценивается более чем в 23 тысячи рублей.

На место происшествия незамедлительно были направлены наряды и службы полиции. В результате проведенных оперативно-служебных мероприятий сотрудники ГИБДД во дворе одного из жилых домов обнаружили и задержали подозреваемого, им оказался 17-летний учащийся одного из местных учебных заведений. Похищенное изъято.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.