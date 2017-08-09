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Кратковременные дожди прогнозируются в Псковской области 10 августа

10 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +11…+16 градусов, днем - +22…+27.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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