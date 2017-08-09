Кратковременные дожди прогнозируются в Псковской области 10 августа
10 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +11…+16 градусов, днем - +22…+27.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.