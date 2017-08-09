Псковичи могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Символы России»

20:21, 09 августа 2017, ПАИ

Российская государственная детская библиотека совместно с Государственным музеем истории российской литературы им. В. И. Даля, Русским географическим обществом при поддержке Министерства культуры РФ объявили Всероссийский литературно-географический конкурс «Символы России». Конкурс приурочен к Году экологии и особо охраняемых территорий в РФ и проводится при информационной поддержке Министерства образования и науки РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

В рамках конкурса участникам предлагается придумать вопросы о природных объектах и территориях России и их отражении в классической русской литературе. Конкурсные вопросы должны касаться произведений, входящих в примерную программу основного общего образования по литературе, соответствующую Федеральному государственному образовательному стандарту, или же произведений из списка книг, рекомендуемых РГДБ.

По лучшим вопросам, определенным в результате конкурса, в ноябре пройдет Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России».

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. Приём конкурсных вопросов продлится до 20 октября.

Подробнее о конкурсе - здесь.