В этом году на диспансеризацию в России ушло на 20% средств больше, чем в прошлом

12:57, 09 августа 2017, ПАИ

Диспансеризация россиян в первом полугодии обошлась федеральному бюджету на 20% дороже, чем в том же периоде 2016 года. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), за первую половину текущего года на диспансеризацию были потрачены 17,3 млрд рублей, а в прошлом году за тот же период — 14,6 млрд рублей. При этом число прошедших обследование увеличилось лишь на 6%.

Специалисты считают, что причина удорожания — в возросшем качестве оказания медицинских услуг.

Всего за первую половину года участниками скрининговых мероприятий, по данным ФФОМС, стали 10,3 млн россиян, в первой половине 2016-го профилактическую проверку прошли 9,7 млн человек.

В первом полугодии 2017 года в среднем на диспансеризацию одного россиянина было потрачено более 1 тыс. 650 рублей, а в прошлом году — 1500 рублей. При этом в ФФОМС отметили, что затраты на пациента разнятся в зависимости от региона.