Ложное десантирование провели на учениях ВДВ в Пскове

13:15, 09 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 9 августа, в Пскове на полигоне Кислово в ходе показательных полковых тактических учений с десантированием и ведением боя десантники отдельного ударного 104-го гвардейского десантно-штурмового полка с другими соединениями ВДВ отработали задачу десантироваться и захватить аэродром, отражая активное сопротивление незаконных бандформирований. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в ходе учений было произведено десантирование групп специального назначения на парашютных системах «Арбалет-1»с высоты 4 тыс. метров, а также ложное десантирование личного состава из самолета АН-26, чтобы ввести в заблуждение противника относительно действий и замысла десанта.

В тылу противника личный состав провел разведку, выяснил состав и вооружение противника, наличие минно-взрывных объектов. Используя разведданные, был нанесен удар и уничтожен завод по производству самодельных взрывных устройств, пункт управления противника.

После захвата аэродрома с высоты 1,5 тыс. метров был десантирован главный состав передового подразделения под прикрытием отряда специального назначения с земли. После приземления подразделение в тесном боевом взаимодействии выдвинулось в назначенные рубежи блокирования боевиков, где окружили противника и ослабили его прицельный огонь. Параллельно из самолета ИЛ-76 сбросили 9 единиц техники, а вслед за ней - личный состав. После приземления десантники отследили свои боевые машины и направились к аэродрому. В это время два вертолета армейской авиации нанесли огневое поражение по противнику. В результате после двухчасового «боя» задача командования по уничтожению противника была успешно выполнена.

Всего в полковых тактических учениях приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц боевой техники. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты.

По итогу учений командующий ВДВ России гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков вручил командиру 104-гогвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка Денису Шишову внеочередное звание полковника.

Ранее сообщалось, что общее руководство учениями осуществляли командующий ВДВ России, гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов и командир 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец. За маневрами наблюдали губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава города Пскова Иван Цецерский.