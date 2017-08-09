Парк спецтехники «Псковэнерго» пополнился новым краном-манипулятором

13:32, 09 августа 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжает обновление парка специальной техники. В распоряжение энергетиков поступил многофункциональный кран-манипулятор (МКМ) на базе высокопроходимого полноприводного автомобиля КАМАЗ-43118. Новая техника будет работать на территории ответственности ПО «Южные электрические сети», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

МКМ оборудован крановой установкой, бортовой платформой с коником и тягово-сцепным устройством для работы с прицепом-роспуском. Тросовая крано-манипуляторная установка позволяет поднимать грузы массой до 7,3 тонны на вылете 2,4 м и 0,63 тонны на вылете 19,8 м, шестисекционная стрела имеет максимальную высоту подъема 22 метра. На бортовой платформе автомобиля можно перевозить грузы массой до 7 тонн, а также длинномерные грузы в сцепке с прицепом-роспуском.

Таким образом, новый МКМ позволит производить погрузку, доставку, разгрузку и монтаж стоек воздушных линий электропередачи и других элементов энергоустановок в полевых условиях: на грунтовых дорогах, в пересеченной местности, а также оперативно перевозить снегоболотоходы и резервные источники электроэнергии (РИСЭ) при устранении нештатных ситуаций. Многофункциональность новой техники позволит значительно сократить сроки выполнения работ в труднопроходимых местах и при неблагоприятных погодных условиях.

В автопарке «Псковэнерго» насчитывается порядка 600 автомобилей для выполнения задач производственной деятельности электросетевого предприятия: бригадные автомобили, автоподъемники, бурильно-крановые машины, трактора, автокраны и т.д. Большая часть из них является техникой повышенной проходимости, поскольку в зоне ответственности «Псковэнерго» протяженность трасс воздушных линий электропередачи, проложенных по лесным и труднопроходимым участкам, составляет более 18 тыс. км.