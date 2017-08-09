Псковские юристы объяснят иностранцам, как получить российское гражданство

13:33, 09 августа 2017, ПАИ

Псковское отделение Ассоциации юристов получило субсидию на реализацию проекта «Институт гражданства», призванного информировать иностранных граждан об основных аспектах законодательства РФ, в том числе о порядке получения гражданства и вида на жительство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ассоциации.

Проект подготовлен Советом молодых юристов при Ассоциации юристов. Он выиграл конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ.

Основной целью проекта «Институт гражданства» является информирование граждан, в частности иностранных студентов, обучающихся в Псковской области, о возможностях реализации своих конституционных прав в сфере государственной национальной политике РФ, направленное на обеспечение всеобщего равноправия. Основными задачами являются интеграция иностранных граждан в современное правовое поле Российской Федерации, снижение уровня правового нигилизма, а также их правовое просвещение.

В рамках данного проекта планируется проведение лекционных занятий, мастер классов, а также итогового мероприятия направленных на закрепление знаний о российском праве, а также практических навыков.

Авторы проекта отмечают, что ежедневно в Российскую Федерацию прибывают тысячи граждан иностранных государств. Но, зачастую, стремясь получить гражданство, они имеют недостаточный уровень знания российского законодательства. Данный проект позволяет разрешить эту проблему путем

Поскольку даже на постсоветском пространстве в законах бывших союзных республик могут быть существенные различия, прибывающие к нам иностранные граждане не имеют достаточных знаний в правовой сфере, что зачастую приводит к ущемлению их конституционных прав и свобод, активному росту правового нигилизма и даже к повышению уровня административных и уголовных правонарушений среди иностранных граждан.