Опочецкие ансамбли «Забава» и «Ступени» выступят на Медовом фестивале в Пскове

16:59, 09 августа 2017, ПАИ

Вокальный ансамбль «Забава» из гимназии города Опочки станет гостем Медового фестиваля в Пскове. Коллектив уже в четвёртый раз становится участником фестиваля, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. В этот раз исполнители представят гостям интерактивную песенно-игровую народную программу.

Детский коллектив «Забава», исполняющий русские народные песни, создан четыре года назад. Его руководитель - Юлия Моргунова, аккомпаниатор - Юрий Федотов, в составе ансамбля 20 человек. Репертуар включает фольклорные песни псковского края и других регионов, русские народные песни, танцы, игры.

На занятиях участники ансамбля изучают не только музыкальное наследие русского народа, но и его быт, традиции, историю русского костюма.

Ансамбль является неоднократным лауреатом областных вокальным конкурсов, а в 2017 стал обладателем Гран-при Международного конкурса «Наше будущее».

Ещё одним участником Медового фестиваля будет вокальная студия «Ступени» из Опочки, которая представит эстрадную программу «Нарисуй этот мир». Для гостей праздника прозвучат современные детские песни о дружбе, первой любви и взрослении, природе и о родной стране, о мечтах и радостях подростков.

Участникам студии от 11 до 14 лет. Уже несколько лет они занимаются вокалом и являются неоднократными победителями музыкальных конкурсов.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в двух кулинарных конкурса, которые пройдут в рамках фестиваля. Организатором одного из них выступает благотворительный марафон «Культ плова». Участникам состязания предстоит приготовить плов. Победителя определят в трех номинациях: «Лучший повар» и «Лучший ресторан». Выберет их жюри, а зрители назовут лучшего в номинации «Приз зрительских симпатий».

Также все желающие могут принять участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

Желающим участвовать в фестивале и конкурсах необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».