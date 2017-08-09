Пять лошадей из Латвии не пустили через границу в Псковской области из-за отсутствия данных о происхождении одной из них

14:17, 09 августа 2017, ПАИ

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям 8 августа в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) приостановили движение автотранспортного средства, перемещавшего трёх племенных и двух пользовательских лошадей. Животных везли из Латвии в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Лошади были выращены в США, Швеции и Финляндии.

Они сопровождались ветеринарными сертификатами Латвии на экспортируемых из Европейского союза в Таможенный союз племенных, пользовательных и спортивных лошадей/животных семейства лошадиных. В связи с отсутствием в документах страны происхождения племенной лошади (США), ввоз животных был запрещён. Оформлена декларация о возврате груза.