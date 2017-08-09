0
14:33
Кратковременные дожди прогнозируются в Псковской области 10 августа
14:21
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
13:15
Ложное десантирование провели на учениях ВДВ в Пскове
12:30
25-27 августа Великие Луки отметят День города
11:50
«Кальянный» ПАИ-live пройдет 10 августа
10:51
Вейпы и кальяны собираются запретить в общепите
09:22
Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа
Еще новости
Общество

Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов

Бойцы ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области приняли участие в открытии спортивных учебно-тренировочных сборов Псковского областного отделения «Федерации всестилевого каратэ России», которое состоялось в спортивном комплексе «Центр внешкольной работы с детьми Дубно», расположенном в деревне Партизанская Гдовского района Псковской области.

Сотрудники ОМОНа представили программу показательных выступлений, а также провели военно-тактические игры на местности с элементами игры «Зарница».     

«Надеюсь подобные мероприятия станут традиционными. Нам очень приятно, что дети ведут здоровый образ жизни и интересуются нашей работой», - отметил командир ОМОНа полковник Дмитрий Салихов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кратковременные дожди прогнозируются в Псковской области 10 августа
09 августа 2017
Кратковременные дожди прогнозируются в Псковской области 10 августа
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
09 августа 2017
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
Ложное десантирование провели на учениях ВДВ в Пскове
09 августа 2017
Ложное десантирование провели на учениях ВДВ в Пскове
25-27 августа Великие Луки отметят День города
09 августа 2017
25-27 августа Великие Луки отметят День города
«Кальянный» ПАИ-live пройдет 10 августа
09 августа 2017
«Кальянный» ПАИ-live пройдет 10 августа 1
Вейпы и кальяны собираются запретить в общепите
09 августа 2017
Вейпы и кальяны собираются запретить в общепите
Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа
09 августа 2017
Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа
Развитие «Юнармии» в Псковской области обсудил Андрей Турчак с представителями Минобороны
08 августа 2017
Развитие «Юнармии» в Псковской области обсудил Андрей Турчак с представителями Минобороны

Идет загрузка...