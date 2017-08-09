Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
Бойцы ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области приняли участие в открытии спортивных учебно-тренировочных сборов Псковского областного отделения «Федерации всестилевого каратэ России», которое состоялось в спортивном комплексе «Центр внешкольной работы с детьми Дубно», расположенном в деревне Партизанская Гдовского района Псковской области.
Сотрудники ОМОНа представили программу показательных выступлений, а также провели военно-тактические игры на местности с элементами игры «Зарница».
«Надеюсь подобные мероприятия станут традиционными. Нам очень приятно, что дети ведут здоровый образ жизни и интересуются нашей работой», - отметил командир ОМОНа полковник Дмитрий Салихов.