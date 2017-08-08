Аннулировано соглашение Украины с Россией по военному экспорту

15:20, 09 августа 2017, ПАИ

Украина прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 9 августа, пишет ТАСС.

Соглашение было утверждено 24 марта 2004 года и разработано Украиной и Россией на основе соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года. Стороны договаривались сохранять и развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции, а также осуществлять ее взаимные поставки и оказывать услуги военного назначения. Документ запрещал продажу или передачу военной продукции и информации о ней третьей стороне, в том числе иностранным физическим, юридическим лицам или международным организациям без предварительного согласия их первоначального собственника.

Украина приостановила отгрузки товаров военного назначения в Россию с конца марта 2014 года. Сотрудничество с Москвой в сфере ВПК президент страны Петр Порошенко полностью запретил 16 июня того же года.