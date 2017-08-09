Пользователи «Одноклассников» получат через соцсеть доступ к госуслугам

14:59, 09 августа 2017, ПАИ

В социальной сети «Одноклассники» появится доступ к сервисам портала государственных услуг, сообщает ТАСС. На первом этапе пользователи получат доступ к 12 сервисам, в том числе таким, как оформление загранпаспорта, регистрация автомобиля, подача документов на выплату материнского капитала.

Первые услуги появятся в «Одноклассниках» в сентябре этого года. Позднее в соцсети заработают все наиболее востребованные сервисы госуслуг.

В Минкомсвязи пояснили, что министерство реализует проект «Открытая платформа госуслуг», позволяющая пользователям получать востребованные сервисы за пределами единого портала госуслуг.

Сейчас на портале доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде.