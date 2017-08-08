В России выдали рекордное количество автокредитов

15:10, 09 августа 2017, ПАИ

Во втором квартале 2017 года почти 50% автомобилей в России были куплены с использованием кредитных программ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информационно-аналитическое агентство «Автостат».

Всего за период с апреля по июнь россияне приобрели около 170 тысяч новых легковых машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,1%, по сравнению с первым кварталом 2017 года - 33,9%.

В десятке регионов с самым большим числом автомобилей, купленных в кредит, первое место занимает Чукотский автономный округ, где таким образом приобретено 83% автомобилей. На втором месте Камчатский край (81,6%), на третьем месте - Республика Бурятия (80,5%).