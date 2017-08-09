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Общество

Уборка многолетних трав на семена началась в Псковском районе

ОПХ «Родина» Псковского района приступило к уборке многолетних трав на семена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

В этом году в этом хозяйстве оставили семенники многолетних трав на площади 25 га. "Для получения более высокого урожая многолетних трав, необходимо ежегодно обновлять и увеличивать их посевы. Стоимость семян многолетних трав очень высокая, поэтому лучше получать собственные семена", - пояснили в администрации муниципалитета.
 

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