Уборка многолетних трав на семена началась в Псковском районе
ОПХ «Родина» Псковского района приступило к уборке многолетних трав на семена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.
В этом году в этом хозяйстве оставили семенники многолетних трав на площади 25 га. "Для получения более высокого урожая многолетних трав, необходимо ежегодно обновлять и увеличивать их посевы. Стоимость семян многолетних трав очень высокая, поэтому лучше получать собственные семена", - пояснили в администрации муниципалитета.